Türkiye yaşanan deprem felaketinin ardından tüm gücüyle 10 ilde yaraları sarmaya çalışıyor.

Asrın felaketi sonrası 85 milyon el ele vererek bir ve beraber oldu. Tüm bunlar yaşanırken CHP'nin başını çektiği muhalefet ise, koltuk kapma yarışına girdi.

Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ve onları kurtarmak için canla başla çalışan kahramanlara saygı göstermeyen muhalefet, en kirli siyaseti yaptı.

"Paralı köpekler" statlara sokuldu

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın 'paralı köpekler' diye tarif ettiği kendini bilmez holiganlar, statlara sokularak 'hükümet istifa' şeklinde tezahüratlar yaptı.

Birlik ve beraberliğin yaşandığı bu acı günlerde; Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş tribünlerine salınan 'paralı köpeklerin' kirli siyasetine muhalefet arka çıkarken toplumun hemen her kesiminden tepkiler yağıyor.

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Konuyu köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Stadı yaptır, sonra istifa de, nankörlük başka nasıl olur?" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu'nun yazısı şu şekilde:

Fenerbahçe’nin Beyaz Türkleri, şike davasından Tayyip Erdoğan sayesinde yırtmışlardı..

Ama onlar, şike davasının sanığı hiç olmamışlar gibi, Tayyip Erdoğan sayesinde dava düşmemiş gibi, “Yalan, dolan” deyip, ardından da tam bir nankörlük göstererek “istifa ulan” diye slogan attılar..

“İstifa” sloganı atan Beyaz Türk FB’lilerin kat kat fazlası sarı-lacivertliler ise, ıslık çalarak, o “ulan”cıları protesto ettiler..

Fenerbahçe’nin Beyaz Türkleri, altılı masaya desteklerini ortaya koymak için “İstifa” sloganı atarlar da..

Beşiktaş’ın Beyaz Türkleri durur mu?

Onbinlerce seyirci arasında, 100 kadar siyah-beyazlı Beyaz Türk, dün “Hükümet istifa” diye bağırdı.

Nerede bağırdı?

İstifa çağrısı yaptıkları Tayyip Erdoğan’ın, büyük suçlamaları göze alarak inşaasını durdurtmadığı statta o sloganı attılar..

Şimdi Beşiktaş’ın bu Beyaz Türklerine de, “nankörsünüz” dersek, ağır mı kaçar?

Ağır mı kaçar, yoksa hafif mi kalır, anlamak için soralım:

“Hükümet niye istifa edecek?”

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