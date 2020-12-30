STA ile Türkiye-Birleşik Krallık'ın 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmasının kolaylaşması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasının (STA), iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Osman Okyay, AA muhabirine, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Gümrük Birliği anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

Okyay, Brexit’in yıl bitmeden onaylanmasının Türkiye açısından kötü senaryonun ortadan kalkmasını sağladığını belirterek, bunun çok sevindirici bir gelişme olduğunu ve Brexit geçiş sürecinin aynı zamanda, Gümrük Birliği'nin de acilen güncellenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu süreçte AB'nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin bir parçası olamayışımız, Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonunu zorunlu kılıyor" ifadelerini kullanan Okyay, yeni dönemin ilk işlerinden birinin bu konu olması gerektiğini kaydetti.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması için hazırlıkların uzun süredir devam ettiğini hatırlatan Okyay, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmanın hemen ardından ilk STA'yı Türkiye ile imzalanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "Bu, ticari bağlarımızın gücünü göstermesi bakımından da önemli. Birleşik Krallık ile bir serbest ticaret anlaşmasının vakitlice hazırlanmasında, Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bu anlaşma zamanında yetişmeseydi, Birleşik Krallık ile lehimize olan ticaretimiz zarar görebilecekti. Şimdi işler gayet yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'nın, iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirterek yakın gelecekte Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin hizmetler sektörünü de içerecek şekilde derinleştirilmesini arzu ettiklerinin altını çizdi.





- "Türkiye’nin Birleşik Krallık için önemi çok büyük"





​​​​​​​Okyay, Birleşik Krallık’ın Türkiye için, Türkiye’nin de Birleşik Krallık için öneminin çok büyük olduğunu ve gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine ve ileri gideceğine inandıklarını ifade etti.

Öte yandan, Brexit anlaşmasının, sadece bir ekonomi ve ticaret anlaşması olmadığına işaret eden Okyay, "Suçla mücadele, enerji, balıkçılık ve veri güvenliği gibi çeşitli konulardaki iş birliğini de düzenleyen bir platform olma niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Okyay, geçen yıl 668 milyar avroluk bir hacmi bulan Avrupa Birliği-Birleşik Krallık karşılıklı mal ticaretinin, sınır denetimlerine, menşe kurallarına, ek kağıt işlerine, bürokrasiye ve kişilerin serbest dolaşımının engellenmesine maruz kalacağına dikkati çekti.

Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA ile ilgili olarak ise, "Türkiye açısından anlaşmanın geneline bakıldığında, mal ticaretinde Gümrük Birliği koşullarının devam ettirilmesinin önünün açılması özellikle mevcut ve planlanan iş birliklerinin sekteye uğramaması bakımından son derece olumlu’’ değerlendirmesinde bulundu.