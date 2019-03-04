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SSPE hastalığı nedir, belirtileri neler? SSPE evreleri ve tedavisi

Subakut sklerozan panansefalit (SSPE), nörodejeneratif bir hastalıktır. Kızamık virüsünün beyinde oluşturduğu süregen enfeksiyon ile belirgindir. SSPE, kızamığa karşı aşılandığı halde yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmamış veya aşılanmadan önce kızamık geçirmiş çocuklarda ortaya çıkıyor. SSPE, merkezi sinir sisteminin kızamık virüsü enfeksiyonu ile ilerlemesinden oluşan bir hastalıktır. Peki SSPE hastalığı nedir? SSPE hastalığı tedavisi var mı? SSPE hastalığı bulaşıcı mı? SSPE nedir belirtileri? SSPE hastaları ne kadar yaşar? SSPE hastalığı bitkisel tedavi var mı?

04 Mart 2019 Pazartesi 09:33
SSPE hastalığı nedir, belirtileri neler? SSPE evreleri ve tedavisi

Subakut sklerozan panansefalit (SSPE), nörodejeneratif bir hastalıktır. Kızamık virüsünün beyinde oluşturduğu süregen enfeksiyon ile belirgindir. SSPE, kızamığa karşı aşılandığı halde yeterli bağışıklık düzeyine ulaşmamış veya aşılanmadan önce kızamık geçirmiş çocuklarda ortaya çıkıyor. SSPE, merkezi sinir sisteminin kızamık virüsü enfeksiyonu ile ilerlemesinden oluşan bir hastalıktır. Peki SSPE hastalığı nedir? SSPE hastalığı tedavisi var mı? SSPE hastalığı bulaşıcı mı? SSPE nedir belirtileri? SSPE hastaları ne kadar yaşar? SSPE hastalığı bitkisel tedavi var mı?

Subakut sklerozan panansefalit (SSPE), nörodejeneratif bir hastalıktır. Kızamıkvirüsünün beyinde oluşturduğu süregen enfeksiyon ile belirgindir. Virüsün süregenliğinin ve reaktivasyonunun mekanizmaları bilinmemektedir. Hastalarda, genellikle davranış değişiklikleri, miyoklonus, demans, görme bozukluğu, piramidal ve ekstrapiramidal bulgular vardır. Hastalığın henüz etkili ve kesin bir tedavisi yoktur. Gelişmiş ülkelerde sıklığında azalma olmakla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde sık görülmektedir. Kızamığa karşı etkin aşılama, bu hastalık için şu andaki tek çözümdür.

SSPE belirtileri neler?

Önceden normal gelişimi olan bir çocukta (ya da genç erişkinde) birkaç hafta birkaç ay içinde gelişen; yürümede bozulma, unutkanlık, konuşmada bozulma, davranış değişikliği, başın öne doğru düşmesi ya da vücutta gevşeme, silkinme şeklinde çok kısa süreli nöbetler en tanımlayıcı belirtilerdir. SSPE hastalığı ilerleyici bir hastalıktır. Ancak bazı hastalarda (yaklaşık 10 hastadan birinde) ilerlemenin olmaması, hastalıkta duraklama, hatta kendiliğinden iyileşmenin görülmesi mümkündür Başlangıç bulguları hafıza kaybı, irritabilite (uyarılara yanıt vermede görülen bozukluklar), nöbetler, istemsiz kas hareketleri ve/veya davranış değişiklikleridir. Hastalık %85 oranında progressif(ilerleyici) seyir gösterir ve 4 devrede ölümle sonuçlanır. Geri kalan %15 vaka remisyon periyotlarıyla gidebilir, uzun süre stabil kalabilir, ilerleme durup plato çizebilir ya da çok yavaş seyredebilir. Remisyona girenler de genellikle 7-10 yıl sonra kaybedilirler. SSPE hastalarının çoğu bakıma muhtaç hastalar olup, tüple beslenmektedirler. İleri dönemlerde tamamen yatağa bağımlıdırlar. 

SSPE hastalığın tedavisi

SSPE hastalığı bitkisel tedavisi yoktur. Normal tedavisi de yoktur. Hastalığı önlemenin tek yolu her çocuğa kızamık aşısını uygun yaşlarda uygulamaktır. Bakanlığımız tarafından SSPE vakalarının ihtiyaçlarının karşılanması hususunda ilgili derneklerin talepleri de dikkate alınarak çalışmalar yürütülmektedir. Örneğin; SSPE hastalarının tedavi giderleri ve bakımları için ihtiyaç duydukları gereçler Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumları tarafından karşılanmakta, bu kapsamda temin edilemeyen ihtiyaçların karşılanması için İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ayni ve nakdi yardımların yapılmasına öncelik verilmekte, bu hastaların tedavilerinde kullanılan İnosinepranobex etken maddeli ilaç bakanlık ve bağlı birimler tarafından toplu alım yapılarak hastalara ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
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