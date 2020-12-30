SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak? Emekli zammı 2021 belli oldu mu?

Asgari ücretin 2021 yılı için net 2 bin 825 TL olmasıyla birlikte milyonlarca emekli de ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam oranını merak ediyor. Kamuda çalışan memurlar da yine aynı şekilde maaşlarına yapılacak enflasyon farkının ne kadar olacağını araştırmaya devam ediyor. Peki memura ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne kadar olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar.

Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Aralık ayı enflasyonun açıklanmasıyla beraber temmuz ayından bu yana 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek. Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilecek zam oranı 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında olacak. Memur ve memur emeklisi temmuz ayında yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1.75 oranında enflasyon farkı aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi de temmuz ayında ocak-haziran enflasyonuna göre yüzde 5.75 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020’nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı. Bu döneme ilişkin enflasyon farkı ocak ayında maaşa yansıtılacak.

Memur toplu sözleşme zammı ne kadar?

Memurlara 2021 yılının ilk 6 ayı için ocakta yüzde 3 de toplu sözleşme zammı ödenecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı da bu zamma eklenecek. Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Emekli memur enflasyon zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak.

SGK ve Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu. Zam oranında kesin rakam aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 4 Ocak'ta belli olacak.