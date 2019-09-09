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SSK ve Bağ-KUR 2020 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin son dakika gelişmeler arama motorunda aratılan konular arasında. SSK ve Bağ-KUR emeklileri ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki, SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:02
SSK ve Bağ-KUR 2020 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin son dakika gelişmeler arama motorunda aratılan konular arasında. SSK ve Bağ-KUR emeklileri ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte en düşük emekli maaşı esnafta bin 816, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 150 lirayı bulacak. Peki, SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

SSK ve Bağ-KUR emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi.

Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi.

Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

Tüm emekliler Temmuz'da zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5.01, memur emeklilerine ise yüzde 6.02 artış yansıtıldı. Gözler Ocak zammına çevrildi. Memur ve emeklilerinin Ocak zammının oranını Hakem Kurulu belirledi.

Memurlara 2020 için yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam yapılacak. Ayrıca enflasyon farkı oluşursa bu da maaşlara yansıtılacak.

SSK'lılarda en düşük aylık ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 982 liradan 2 bin 150 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 181 liradan bin 281 liraya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:02
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