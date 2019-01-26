SSK SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır?

İşverenlerin ihtiyaç duyduğu belgelerden biri de "SGK Borcu Yoktur belgesi". Kredi çekmek, teşviklerden yararlanabilmek, ihaleye girmek gibi birçok farklı nedenle istenen SGK Borcu Yoktur yazısı, bir süredir internet üzerinden alınabiliyor. Bu belgeyi almak için gerekli başvurunun yapılması da gerekiyor. SGK Borcu Yoktur belgesini almak için artık eskisi kadar uğraşmak gerekmiyor. Peki SGK Borcu Yoktur yazısı nasıl alınır? SGK Borcu Yoktur yazısı almak için nereye başvurulur? İşte detayları...

SGK borcu yoktur belgesi nasıl alınır?

Günümüzde dijitalleşme ile kurumlar da işlemlerini internet ortamına taşımaya başladı. E-Devlet sistemine taşınmasına rağmen bazı işlemleri yine ilgili kurumların internet sayfalarından gerçekleştirmek gerekiyor. İşte bu belgelerden biri olan “SGK Borcu Yoktur” yazısını almak için daha önceleri doğrudan kuruma gitmek suretiyle alınıyordu. Bunun için işverenlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Sigorta Müdürlüklerine gitmeleri ve belgeyi talep etmeleri gerekiyordu. Ancak bu uygulama oldukça zaman aldığı için bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyordu haliyle. “Sosyal Sigortalar Kurumu Tarafından İşverenlere Borcu Yoktur Belgelerinin İnternet Ortamında Verilmesi” konulu tebliğ ile bu belgenin internet ortamında alınabilmesinin yolu açıldı. Böylece işverenler ihtiyaç duydukları anda bu belgeleri kolayca temin etme fırsatını bulmuş oldu.

SGK'ya başvuru yapılması gerekiyor

Öncelikle internet ortamında bu belgeyi alabilmek için SGK’nın ilgili birimine başvuru yapılması gerekiyor. İşyerinin bir kullanıcı tanımlanması için işverenlerin Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuru yapması gerekiyor. Bu başvurular “e-Borcu Yoktur Taahhüt Belgesi” ve “e-Borcu Yoktur Başvuru Formları” doldurularak yapılır ve doldurulan belgeler SGK’ya teslim edilir.

Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) internet sitesi olan “e.sgk.gov.tr/wps/portal/anasayfa” likini tıklayın. Burada en üst kısımda yer alan bölümden “İşveren”e tıklayın. Açılan sayfanın alt kısmında yapabileceğiniz işlemleri göreceksiniz. Burada “e-Borcu Yoktur Uygulaması (4a) butonunu göreceksiniz, butona tıklayın. Ardından açılan sayfanın sağ tarafında “Uygulamaya Giriş” bölümüne tıklayın. Böylece uygulamaya ulaşırsınız. Burada “Kullanıcı Adı, Sistem Şifresi ve İşyeri Şifresi” bilgilerinizi girin ve “Güvenlik Anahtarı”nda yazan kodu doğrulama alanına girip, “Giriş” butonuna tıklayın. Artık SGK Borcu Yoktur belgenizi alabilirsiniz.

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