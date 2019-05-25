Ramazan Bayramı öncesi emekli maaşlarının yatmasını bekleyen milyonlarca SSK-SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin beklediği müjdeli haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk verdi. Bakan Selçuk, başta SSK emeklileri olmak üzere emekli maaşlarının ne zaman yatacağına ilişkin açıklamada bulundu. Peki SSK emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Milyonlarca SSK, Bağkur ve memur emeklisi emekli maaş ne zaman yatar, emekli maaş ne zaman ödenecek, emekli maaş ne zaman verilecek, emekli maaş ne zaman yatacak 2019, emekli maaş ne zaman alınacak, emekli maaş ne zaman alacak, emekli maaşları ne zaman yatacak, emekli maaşları ne zaman ödenecek, emekli maaşları ne zaman yatıyor? sorusunun cevabını arıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk 12 milyon emekliye toplamda 10.7 milyar TL verileceğini söyledi. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1, 2 ve 3 Haziran’da yatacağını belirten bakan Selçuk, Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını söyledi.