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SSK, BağKur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeli en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı son dakika haberleri: Hakem Kurulu, Toplu Sözleşmelere ilişkin kararını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşları da belli oldu. memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılacak. Sadece memur ve memur emeklisi maaşlarına zaman gelmedi. SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşların maaşlarına da zam gelecek. Peki SSK- SGK ve Bağ-Kur'lunun ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

10 Eylül 2019 Salı 11:14
SSK, BağKur emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemeli en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Hakem Kurulu, Toplu Sözleşmelere ilişkin kararını açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşları da belli oldu. memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına yapılacak zam 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılacak. Sadece memur ve memur emeklisi maaşlarına zaman gelmedi. SSK ve Bağ-Kurlu vatandaşların maaşlarına da zam gelecek. Peki SSK- SGK ve Bağ-Kur'lunun ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak? Ek ödemelerle birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika emekli maaşı gelişmeleri: Memur ve memur emeklileri için 5'inci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, hükümet, 16 Ağustos'ta Kamu İşveren Heyeti adına ilk zam teklifini açıkladı. 2020'nin ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayında yüzde 3, 2021'in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 2,5 zamdan oluşan teklif, Memur-Sen tarafından kabul edilmedi. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Hakem Kurulu’na gönderildi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 4, 2021'nin ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ayında yüzde 3 zam yapılmasını kararlaştırdı. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin beklediği maaşlara yapılacak zamlar da belli olmuş oldu.

Memur emeklisi vatandaşların emekli maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha farklı şekilde hesaplanmaktadır. Bundan dolayı memur emeklileri ile diğer emeklilerin maaşlarına uygulanan zamlar da farklılık gösterebilmektedir. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranınında belirleyici olmuştu. İkinci 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacaktı.

İşçi emeklisi ne kadar maaş alacak?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin alacağı zam da belli oldu. Bu gruptaki emekliler yüzde 5.01 zam alacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı sadece 56 lira artarak bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı 69 lira artışla bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 65 lira artışla bin 363 liraya çıkacak.

SSK ve BağKur emekli ek ödemeli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında maaşlarına artış yapılacak olan milyonlarca emeklinin ek ödemeleri de artacak. Tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşının yüzde 8.46 oranında zamlanacağı kanatinde. 

Ocak ayında maaşlarına artış yapılacak olan milyonlarca emeklinin ek ödemeleri de artacak. Tahminler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşının yüzde 8.46 oranında zamlanacağı yönünde. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 8.46 zam, memur emeklilerine ise toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 3.46 fark verilecek. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 99,99 ile 498,06 lira arasında artış olacak. 

Ek ödemelerle birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

Ek ödeme dahil en düşük aylık bin 181 liradan bin 281 liraya çıkacak. En yüksek aylık da ek ödeme dahil 5 bin 887 liradan 498 lira artışla 6 bin 385 liraya ulaşacak.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 11:14
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  3. İşçi emeklisi ne kadar maaş alacak?
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