0553 313 94 23

SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son dakika ne kadar oldu 2019

Emeklilerin 2019 zam oranları belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği ocakta alacakları zamlı maaşları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10.19 zamlı maaş alırken, memur emeklileri ise maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler zamlarda hariç ek ikramiye de alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkını da alacak. Peki 2019 SSK, BağKur memur emekli maaşları son dakika ne kadar oldu?

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son dakika ne kadar oldu 2019

Emeklilerin 2019 zam oranları belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği ocakta alacakları zamlı maaşları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10.19 zamlı maaş alırken, memur emeklileri ise maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kurlu emekliler zamlarda hariç ek ikramiye de alacak. Memur emeklileri ise enflasyon farkını da alacak. Peki 2019 SSK, BağKur memur emekli maaşları son dakika ne kadar oldu?

2019 asgari ücret net 2,020 TL olmasıyla birlikte gözler bu kez aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmişti. Zira aralık ayına ilikin enflasyon rakamları milyonlarca emekli için 2019 yılına ilişkin maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyecekti. TÜİK, aralık ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emeklilerin 2019 yılında alacağı emekli zam oranları da netlik kazanmış oldu. Emeklilerin geliri bu ay artıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı 2018'in ikinci 6 aylık döneminin enflasyon oranı olan yüzde 10.19 zamlanırken; bu artış gelirleri 104,08 lira ile 498,51 lira arasında yükseltecek. En düşük emekli maaşı aralık'ta bin 21 lira 40 kuruş seviyesinde bulunuyordu. Bu maaş, yüzde 10.19 zam ile birlikte bin 125 lira 48 kuruşa ulaşacak. En yüksek emekli aylığı ise Aralık'taki 4 bin 892 lira 19 kuruş seviyesinden 498,51 lira artacak. Böylece en yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruşa çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ne kadar ek ikramiye ödenecek?

Açıklanan 2018’in temmuz-aralık dönemi enflasyonuna göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emekli aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.

Memur emeklisine toplu sözleşme farkı ödenecek

Toplu sözleşmeye göre yüzde 4’lük zammın üzerine enflasyondan kaynaklı yüzde 6.73’lük fark da eklendiğinde, memur emekli maaşlarını ocakta yüzde 10.73 zamlı alacak. Böylece en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 379 lira olacak.

Emekli maaşları ne zaman yatacak? 

Emeklilerin zamlı maaşları bu ayın içerisinde hesaplarına yatırılacak. SSK emeklileri ayın 17'si ile 26'sı arasında tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde, Bağ- Kur emeklileri de ayın 25'i ile 28'i arasında yeni maaşlarına kavuşacak. Emekliler bu yıl bir kez daha zam, 2 bin lira da bayram ikramiyesi alacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:49
  1. Emekli maaşları ne kadar oldu
  2. 2019 emekli zammı
  3. son dakika emekli zam haberleri
  4. ssk emekli zam
  5. bağkur emekli zam 2019
  6. ekonomi haberleri
  7. en düşük emekli maaşı ne kadar
  8. zamlı emekli maaşları ne kadar oldu
  9. emekli ikramiye maaşları
  10. memur toplu sözleşme oranları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray, Marcao'nun transferi için görüşmelere başladı
    1. Galatasaray, Marcao'nun transferi için..
    2. "Bazı ABD yöneticileri birinci..
    3. "Körfez ülkeleri ve İsrail Ankara'ya..
    4. Tüberküloz yatkınlığına neden olan..
    5. Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe..
    6. O görüntünün Meksika'da çekildiği..
    7. Sivasspor'dan sürpriz forvet hamlesi..
    8. TÜGVA'nın Etimesgut Temsilciliği açıldı
    9. Hırsızdan gelen mesajla şok geçirdi!..
    10. İstanbul'da hırsızlık operasyonu
    11. ‘Verem en çok öldüren 10 hastalıktan..
    12. "Mali disiplin en önemli çıpamız"
    13. Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi
    14. Kapı zilini 3 saat boyunca yaladı!..
    15. SSK Bağ-Kur memur emekli maaşları son..
    16. Dereye düşen otomobilde hayatını..
    17. Trump'a tepkiler büyüyor! Protestolar..
    18. Sufi Yolu'nu yürüyen Amerikalı..
    19. GDO demek, canlıya yaratılıştan..
    20. İsviçre Merkez Bankası geçen yıl 15,3..
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Ankara için dikkat çeken yazı! 'Melih Gökçek gitti, 10 yıl sonra tekrar aday oldu'
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Erdoğan konuştu, Rutkay Aziz geri vites yaptı!
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı