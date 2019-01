SSK Bağ-Kur emekli maaş İntibak ek ödeme artışı 2019 son dakika

SSK Bağ-Kur emekli maaş İntibak ek ödeme artışı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanan intibak nedir, nasıl uygulanır?

SSK SGK Bağ-Kur emekli maaş İntibak ek ödeme 2019 artışı son dakika en düşük emekli maaşı kaç TL? SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin maaş hesabı değişiyor. Aylığın belirlenmesinde kullanılan katsayıların yükseltilmesi gündeme gelecek. Bu şekilde, emekli olacaklara bağlanacak maaş artacak. İntibak uygulaması yeni emeklileri de kapsamış olacak. Emekliler maaşlarına ilaveten yüzde 4 ve bazı düşük maaşlılarda ise yüzde 5 ek ödeme de alıyor. Ek ödemeler maaşlara zam yapıldıktan sonra belirleniyor. Maaşın yüzde 4'ü baz alındığı için de yapılacak zamlar ek ödemeleri de artırıyor. Ek ödemeler e-devletten maaş hesabına bakıldığında görülüyor. Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu.

Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla uygulanıyor.

Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği’nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: “Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35’ten yüzde 60’a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100’ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur. 2000 sonrası taban aylık 1.160 liraya çıkar.”

EN DÜŞÜK MAAŞ BİN LİRA

Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zamla bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor. Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin yasalaşarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla belli olacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

5 aylık enflasyona göre emeklilerin zam hesabı da şöyle yapılacak:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.64 zam alacak. Bu zam aralık enflasyonu ile değişebilecek. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile bu zam uygulanacak. Memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri: Memurlar ve memur emeklileri ise diğer emekliler gibi yılda iki kez zam alıyorlar. Buna göre memurlar ve memur emeklileri temmuzda enflasyon farkı hariç yüzde 3.5 zam almışlardı. Ocak zamları ise yüzde 4 olacak. Temmuzdan bu güne gerçekleşen 6 aylık enflasyon yüzde 3.5'i aştığı sürece de enflasyon farkı alacaklar. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. Yani 5 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 11.14 (yüzde 4 artış + yüzde 7.14 fark) çıktı.

EK ÖDEME MİKTARI DA ARTACAK

Emekliler maaşlarına ilaveten yüzde 4 ve bazı düşük maaşlılarda ise yüzde 5 ek ödeme de alıyor. Ek ödemeler maaşlara zam yapıldıktan sonra belirleniyor. Maaşın yüzde 4'ü baz alındığı için de yapılacak zamlar ek ödemeleri de artırıyor. Ek ödemeler e-devletten maaş hesabına bakıldığında görülüyor. Örneğin maaşı 2.000 lira olan bir emekliye 80 lira (yüzde 4) ek ödeme veriliyor. Bu emeklimiz için bankaya 2.080 lira yatırılıyor. Bu emeklimize 5 aylık enflasyona göre yüzde 10.64 zam yapıldığında maaşı 2.212.80 TL'ye çıkacak. Buna göre hesaplanacak ek ödemesi ise 88 lira 52 kuruş olacak. Böylece 80 liralık ek ödemesi de artacak ve bankaya 2.301,32 TL yatırılacak.

İNTİBAK ZAMMI NEDİR?

Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak tanımlanıyorSigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.

SSK (4A) emekli maaşları hangi gün yatar?

4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19’unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.



Bağkur (4B) emekli maaşları hangi tarihte hesaba geçer?

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olan BAĞKUR’lular emekli aylıklarını her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 3 ve 1 olan emekliler emekli aylıklarını her ayın 26’sında,

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olan emekliler her ayın 27’sinde,

Tahsis numarasının son rakamını 2 ve 0 olan emekliler ise her ayın 28’inde aylıklarını alabilecektir.

Emekli Sandığı (4C) emekli maaşları hangi tarihte yatar?

3 ayda bir olarak alınmakta olan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise Pazartesi günü yapılır. Yani aşağıda vermiş olduğumuz tarihlerde takvime baktığınızda çıkan tarih Cumartesi ise ödeme hesabınıza Cuma günü geçiyor, ancak çıkan tarih Pazar ise ödemeniz hesabınıza Pazartesi geçiyor.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde maaşlarını alırlar.

Önceden emekli maaşları sadece Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarına yapılıyordu. Ancak artık maaşınızı başka banka hesabına taşıyabiliyorsunuz. Üstelik bu durumda bankaların vermiş oldukları çeşitli avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. PTT, İş Bankası, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredisi Bankası, Denizbank, TEB, Şekerbank gibi bankalara da maaşınızı bu sayede yatırabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere emekli maaşı başka bankaya nasıl taşınır yazımızdan ulaşabilirsiniz. Emekli maaşınız hangi bankada olursa olsun, yukarıda vermiş olduğumuz tarihlerde maaşınız hesabınıza geçmektedir.

Emekli maaşları saat kaçta yatar, hesaba geçer?

Emekli maaşlarının hesaba geçtiği saat değişebilmektedir. Fakat ödemelerin büyük bir çoğunluğu saat 00:00 ile 03:00 arasında gerçekleştirilir. Yani sabah kalktığınızda emekli maaşınız büyük ihtimalle hesabınıza geçmiş olacaktır.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİR?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günükü gruba dahil edilerek verilmektedir.

İşte ödeme günleri listesi:

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.