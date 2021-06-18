SSD harddiskler uçuşa geçti!

Yeni tahminler, Katı Hal Sürücüsü (SSD) pazarının 2025 yılına kadar 51,5 milyar dolarlık büyük bir gelir yaratacağını iddia ediyor. IDC'nin tahminine göre, SSD sevkiyatlarının 2021 ile 2025 arasında yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) %7,8 artış bekleniyor.

IDC'nin pozitif büyüme rakamları, son kullanıcılar, kurumsal kullanıcılar ve bulut bilişim hizmet sağlayıcıları dahil olmak üzere tüm segmentlerden gelen talep artışını temel alıyor. IDC Katı Hal Sürücüleri ve Teknolojileri Etkinleştirme araştırma başkan yardımcısı Jeff Janukowicz, "Salgın dönüşüm ihtiyacını hızlandırdı ve hem tüketiciler hem de işletmeler teknolojilerin avantajlarından yararlanmaya çalıştığı için bu eğilim nedeniyle dünya çapında SSD'lere olan talep arttı" diyor.

IDC, öncelikle tüm dünyada evden kalıcı çalışma ve uzaktan eğitime geçişin bir sonucu olarak SSD'lerinin daha fazla talep gördüğünü belirtiyor. Şaşırtıcı bir şekilde bu, talebin güçlü kalmaya devam ettiği işletmelerde SSD'lerin kullanımı üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı.

Ayrıca IDC, NAND flash gibi önemli alanlarda önümüzdeki yıllarda teknolojik gelişmelerin, SSD'nin fiyat-performans oranını artırmaya yardımcı olacağını ve talebi daha da artıracağını belirtiyor.

Araştırma SSD'lerin mevcut fiyatlarının değişken ve yüksek olduğunu belirtse de, bunu artan talep üzerine sabitlerken, şaşırtıcı bir şekilde, endüstri liderlerinin birkaç yıl sürebileceğine inandığı devam eden küresel çip sıkıntısını tamamen görmezden geliyor.

Görünen o ki, incelenmeyen bir diğer konu da, madencilik için işleme yeteneğinden ziyade daha fazla depolama talep eden ve şimdiden SSD fiyatlarını yukarı çekmeye başlayan Chia kripto para biriminin artan popülaritesi...

Kaynak: Chip