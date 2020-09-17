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Ekonomi SSB’nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı
Ekonomi

SSB’nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Sürü İHA Teknoloji Geliştirme ve Gösterim Projesi kapsamında mikro ölçekli firmalar ve KOBİ’lerin katılımıyla düzenlediği yarışmanın ilk aşaması tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:31:00 -
SSB’nin sürü İHA yarışmasında ilk aşama tamamlandı

Sabit Kanat Sürü İHA Açık Ortamda Hedef Tespit ve İmha Görevi-Önceden Programlı Kol Uçuşu kapsamlı Faz-1 Aşama-1 yarışmasına 26 firma başvurdu.

Başarılara imza attı

Gerekli yeterlilikleri karşılayan firmalara teknoloji geliştirme maliyeti karşılanarak destek sağlandı. Kalecik İHA Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşlu testlere çok sayıda şirket katılarak yeteneklerini sergiledi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin son yıllarda İHA’lara yönelik çok önemli başarılara imza attığını vurguladı. Güvenlik güçlerinin kullandığı milli ve yerli İHA’ların dünyada kendi sınıfının önde gelen sistemleri arasına girdiğine işaret eden Demir, Türk savunma sanayisini teknolojik açıdan sürekli olarak geliştirmek ve yeni teknolojiler elde etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Umut ve inanç artıyor

Demir, insansız sistemlerin sürü konseptiyle kullanılmasının, dost unsurların korunma seviyesini, ateş gücünü, hedeflerin hassas şekilde imha edilmelerini, istihbarat, gözlem ve keşif imkan ve kabiliyetlerini önemli ölçüde artırdığına dikkati çekerek, “Firmalarımızın heyecanı ve azmini gördükçe, bizim de umudumuz ve inancımız artıyor. Bu yarışmaya katılan firmalarımız inanıyorum ki daha ileri seviyede geliştirecekleri İHA’larla ülkemiz savunmasına önemli katkı sağlayacaklar” dedi

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