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Teknoloji SSB'den bir müjde daha! Anlaşma imzalandı
Teknoloji

SSB'den bir müjde daha! Anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında, ‘Türk Tipi Hücumbot Tasarım Sözleşmesi’ için anlaşma imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 23:50:00 -
SSB'den bir müjde daha! Anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, ‘Türk Tipi Hücumbot Projesi’ ile ilgili olarak SavunmaSanayiST.com’a özel açıklamalarda bulundu. Başkan DEMİR tarafından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız ile STM arasında Tasarım Sözleşmesi imzalanan Türk Tipi Hücumbot Projemiz, donanmamızın gücüne güç katacak. Türk Tipi Hücumbotlar etkin manevra kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve taşıyacağı milli sistemlerle denizlerimizdeki menfaatlerimizin korunmasına katkı sağlayacak.” ifadelerine yer verildi.

Türt tipi hücüm bot

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından yapılan bu özel açıklama ile ‘Türk Tipi Hücumbot Projesi’nin başlatıldığı, ilk kez kamuoyuna açık olarak resmen duyurulmuş oldu.

Edinilen bilgiye göre; 2006 yılından günümüzde dek Türk Deniz Kuvvetleri yanı sıra, dost ve müttefik ülkelerin Deniz Kuvvetleri’nin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirdiği tasarım, inşa ve modernizasyon projelerinde elde edilen tecrübe sayesinde, Türk Tipi Hücumbot platformu yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje ile Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak şekilde yüksek süratli, denizcilik kabiliyeti yüksek ve modern silah sistemleriyle donatılacak Türk Tipi Hücumbot’un ön ve kontrat tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türk Tipi Hücumbot Projesi, özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz’de hücumbotları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip.

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