Sri Lanka’yı FETÖ’ye dar eden örnek büyükelçi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından dünyanın dört bir yanına firar eden FETÖ’cü hainler için çember gittikçe daralıyor. Sri Lanka’dan Fetullaçıları silen Türk Büyükelçi Tunca Özçuhadar’ın örgüte karşı verdiği mücadele, bizzat FETÖ’cüler tarafından itiraf edildi.

Alçak darbe sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a destek mesajı ileten Sri Lanka makamları ile koordineli çalışan Özçuhadar’ın Sri Lanka’da yaşayan örgüt mensuplarının “oturum izni” tuzağını bozarak, Fetullahçıların ülkeden sınır dışı edilmesini sağladığı öğrenildi.

Sri Lanka’da okul kaydı ve ticari işletmeler gibi bahanelerle oturum izni alan örgüt mensuplarının baskı altında olduğunu belirten FETÖ’nün firari tetikçilerinden Hasan Cücük, “Sri Lanka’ya ulaşan şeytani plan!” başlıklı makalesinde, “Tunca Özçuhadar’ın gelmesiyle Ankara’nın olumsuz havası kısa sürede Sri Lanka’da etkisini gösterdi. 40 kadar öğrenci kaydını okullardan sildirdi” ifadelerine yer verdi.

Ankara’nın derin hamlesi sonrası kaçışların başladığını itiraf eden Hasan Cücük, FETÖ’ye ait tr724.com sitesinde yayımlanan yazısında, “Büyükelçilik, kendilerine sorulmadan hiçbir Türk vatandaşının oturumlarının uzatılmamasını talep etti. Türk elçiliğinden de belge gelmediği için göçmen bürosu oturumları uzatmadı. Hepi topu 20 ailenin yaşadığı Sri Lanka’da oturumu biten hizmet mensupları, çaresizce ülkeden ayrılmaya başladı. Hizmet gönüllüleri yeni hicret diyarlarına doğru yol aldı” şeklinde sözleriyle FETÖ’ye yönelik etkin mücadeleyi gözler önüne serdi.