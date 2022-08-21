Sri Lanka’nın kaçak lideri ABD’den vatandaşlık istedi

Rajapaksa, Sri Lanka’nın onlarca yıldır görülen en kötü resesyonuna girmesiyle çıkan geniş çaplı hükümet karşıtı protestoların ardından ülkeden kaçmıştı. Devrik başkan kaçışında kendisine eşlik eden eşi ve oğluyla ABD’ye yerleşmek istiyor.

The Daily Mirror gazetesinin haberine göre konudanhaberdar kaynaklar, Rajapaksa’nın Washington’daki avukatlarının eski başkana Yeşil Kart verilmesi için başvuru prosedürünü geçen ay başlattığını söyledi. Eşi Ioma Rajapaksa, ABD yurttaşı olduğu için Rajapaksa vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkına sahip. Habere göre, gelecek günlerde Rajapaksa’nın Kolombo’daki avukatlarının prosedür için ek belgeler sunması gerekecek.

Temmuzda askeri bir uçakla Maldivler’e kaçıp oradan Singapur’a geçtikten sonra şu an Tayland’da bir otelde yaşayan Rajapaksa’nın ağustosun son haftasında Sri Lanka’ya dönmesinin beklendiği de iddia edildi.