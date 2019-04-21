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Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türklerin kimlikleri belli oldu mu?

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 190 kişi hayatını kaybetti.Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türkler kimler? Sri Lanka'daki patlamada hayatını kaybeden Türklerin kimlikleri belli oldu mu?

21 Nisan 2019 Pazar 14:52
Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türklerin kimlikleri belli oldu mu?

Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan saldırılarda 190 kişi hayatını kaybetti.Saldırılarda 2 Türk vatandaşı hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türkler kimler? Sri Lanka'daki patlamada hayatını kaybeden Türklerin kimlikleri belli oldu mu?

Sri Lanka'da yerel basında çıkan haberlere göre, Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St.Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Colombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırı gerçekleştirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, saldırılarda 2 Türk vatandaşı mühendis yaşamını yitirdi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Ülkede terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı. Ülkede sosyal paylaşım siteleri geçici olarak engellendi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:52
  1. Sri Lanka'daki saldırıda hayatını kaybeden Türklerin kimlikleri belli oldu mu?

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