Sri Lanka'daki saldırıda flaş gelişme! Yakalandılar Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, 3 polis hayatını kaybetti.

Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 207 kişinin yaşamını yitirdiği, 450 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.