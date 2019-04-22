Sri Lanka'daki saldırıda flaş gelişme! Yakalandılar
Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan saldırıların faillerine yönelik operasyonlarda 13 kişi yakalanırken, 3 polis hayatını kaybetti.22 Nisan 2019 Pazartesi 06:27
Radyo yeni Zelanda’nın haberine göre, Sri Lanka’da 207 kişinin yaşamını yitirdiği, 450 kişinin yaralandığı terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor.
Başkent Colombo’daki bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, kimlikleri açıklanmayan 13 kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon sırasında meydana gelen ve intihar saldırısı olduğu ileri sürülen patlamada 3 polis yaşamını yitirdi.
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