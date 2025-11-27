Sri Lanka'da şiddetli yağışlar ve toprak kaymalarında ölü sayısı yükseldi!

Sri Lanka'nın son yıllardaki en şiddetli hava felaketlerinden biriyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Ülkede günlerce süren şiddetli yağışlar ve çok sayıda heyelanın 31 kişinin ölümüne, 14 kişinin kaybolmasına ve ada genelinde binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olduğu belirtildi.

Son durum raporuna göre, aşırı hava koşulları 17 bölgeyi ve 1158 aile olmak üzere 4 bin kişiyi etkiledi. Afet Yönetim Merkezi (DMC), 10 kişinin yaralandığını, üç evin tamamen yıkıldığını ve 381 evin kısmen hasar gördüğünü açıkladı. En az 131 kişi geçici güvenli merkezlere yerleştirildi.

DMC, Badulla Bölgesi'nin 18 ölümle en fazla ölüm vakası kaydettiğini, bunu 7 ölümle Kegalle ve 4 ölümle Nuwara Eliya'nın izlediğini belirtti. Hambantota ve Kurunegala'da birer ölüm bildirildi.

Yetkililer, devam eden yağışların özellikle orta ve dağlık bölgelerde daha fazla heyelan, sel ve yol kapanmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Kötüleşen koşullar nedeniyle Sınav Dairesi Başkanlığı, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yapılması planlanan Üniversite Giriş Sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Sınav Genel Müdürü, kararın şiddetli yağışların birçok ilçede ulaşımı aksatması ve ana yolların kapatılmasına neden olmasının ardından alındığını söyledi.

Hükümet, halkı heyelan uyarıları ve yükselen su seviyelerine karşı dikkatli olmaya çağırırken, acil durum ekipleri yüksek riskli bölgelerde arama kurtarma operasyonlarını sürdürüyor.