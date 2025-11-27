İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor! Valilikten sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısı

  • İSTANBUL
Gündem

İstanbul Valiliği, yarından itibaren kent genelinde etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin İstanbul ve çevresini etkilemesinin beklendiği bildirildi.

Söz konusu sistemin, yarın öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’ndan başlayarak il genelini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, 29 Kasım Cumartesi günü kent genelinde görülecek yağışların, özellikle Avrupa Yakası’nda yer yer kuvvetli olacağının öngörüldüğü belirtildi. Yağışlı havanın 1 Aralık Pazartesi akşam saatlerine doğru ili terk etmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemin etkisiyle cumartesi gününden itibaren 3 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarına gerileyeceği kaydedildi. Rüzgarın ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği değerlendirildi.

Valilik, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

 

