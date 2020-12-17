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Aktüel Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi
Aktüel

Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 19:25:38 -
Sri Lanka'da Hristiyan din adamları Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin yakılmasına tepki gösterdi

KUALA LUMPUR (AA) - Sri Lanka'da Hristiyan din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin cesetlerinin din hassasiyeti gözetilmeden zorla krematoryumlarda yakılmasını protesto etti.

Başkent Kolombo'da Kovid-19 yüzünden ölen çoğu kişinin cesetlerinin yakıldığı Borella Krematoryumu'nun önünde toplanan Katolik, Anglikan ve Metodist kiliselerine mensup rahipler, zorunlu uygulamaya tepki göstermek için binanın çitlerine beyaz kurdele bağladı.

Protestoya katılan ve eyleme ilişkin sosyal medya paylaşımı yapan Sri Lanka'nın eski Toplumsal Kalkınma Bakanı ve Milletvekili Seyid Ali Zahir Mevlana, "İhtiyacımız olan dayanışma budur. Bizim bildiğimiz, uğruna yaşadığımız ve öldüğümüz Sri Lanka budur. Saygıdeğer din adamlarına değerli destekleri için teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Sri Lankalı Müslümanlar, geçen hafta Kovid-19'dan vefat eden 20 günlük bebeğin cesedinin yakılması üzerine ülke genelinde zorunlu krematoryum uygulamasına karşı protesto başlatmıştı.

Sosyal medya üzerinden organize olan çok sayıda Müslüman, ülke genelinde cesetlerin yakıldığı krematoryumların kapılarına ve çit örgülerine beyaz kurdele bağlayarak uygulamaya karşı çıkmıştı.

- Zorunlu krematoryum uygulaması

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı, ülkede salgının yayılmaya başladığı mart ayında Kovid-19'dan ölenlerin gömülmesinin virüsü çevreye yayabileceğini öne sürerek, virüsten yaşamını yitirenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılacağını açıklamıştı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ve azınlıklar, Müslümanların cenazelerinin yakılmaması için Yüksek Mahkemeye itirazlarını iletmiş fakat Yüksek Mahkeme, herhangi bir gerekçe göstermeden itirazları reddetmişti.

Birleşmiş Milletler'in Kolombo'daki Koordinatörü Hanaa Singer, Sri Lanka Başbakanı Mahinda Rajapaksa'ya gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınıyla ilgili bu tür kararları gözden geçirmeye çağırmıştı.

Şimdiye kadar Kovid-19'dan 160 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede virüsten ölenlerin büyük bir kısmını Müslümanlar oluşturuyor.

- Güney Afrika ve Malezya tepki göstermişti

Müslüman ülkelerden de Sri Lanka hükümetinin zorunlu krematoryum uygulamasına tepkiler gelmişti.

Güney Afrika Birleşmiş Ulema Konseyi Temsilciliği (UUCSA), Güney Afrika Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta, Sri Lanka'da Müslümanların cenazelerinin yakılmasının durdurulması için bu ülkeye baskı uygulanmasını talep etmişti.

Malezya İslam Teşekkülü Dayanışma Grubu (MAPIM) da Sri Lanka'nın söz konusu uygulamayla ülkedeki Müslümanları dışladığını belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatını Sri Lanka hükümetine baskı yapmaya çağırmıştı.

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