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Aktüel

Sri Lanka'da cezaevinden kaçmaya çalışan bir mahkum öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:06:47 -
Sri Lanka'da cezaevinden kaçmaya çalışan bir mahkum öldü

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da hapishaneden kaçmaya çalışan mahkum, cezaevi duvarından düşerek yaşamını yitirdi.

Polis yetkilileri, yedi mahkumun halat ve yatak çarşaflarını kullanarak Mahara Cezaevi'nden kaçma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Mahkumlardan birinin cezaevi duvarından düşerek ağır yaralandığını açıklayan yetkililer, bu kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, altı mahkumun ise gardiyanlar tarafından engellendiğini, arbede sırasında iki gardiyanın yaralandığını kaydetti.

Ada ülkesi Sri Lanka’da cezaevi kapasitesi 10 bin olmasına rağmen, 26 binin üzerinde mahkum bulunuyor.

Mart ayında, Anuradhapura Hapishanesi'nde gardiyanlar, mahkumların protestosunu kontrol altına almaya çalışırken tansiyon yükselmişti. Çıkan olaylarda iki mahkum ölmüş, altısı yaralanmıştı.

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