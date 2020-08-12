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Aktüel

Sri Lanka yönetiminde Rajapaksa ailesinden 4 isim bulunuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:15:11 -
Sri Lanka yönetiminde Rajapaksa ailesinden 4 isim bulunuyor

KOLOMBO (AA) - Sri Lanka'da Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın hükümeti kurmakla görevlendirdiği abisi Mahinda Rajapaksa'nın kabinede oğlu ve en büyük abisine görev vermesiyle, ülke yönetiminde Rajapaksa ailesinden 4 isim yer aldı.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, 5 Ağustos'ta düzenlenen genel seçimi kazanmasının ardından başbakanlıkla görevlendirdiği abisi Mahinda Rajapaksa'nın kabinesi Kandy Kraliyet Sarayı’nda düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Başbakan Rajapaksa, 26 kişilik kabinede en büyük abisi Chamal Rajapaksa'ya Sulama Bakanlığı, oğlu Namal Rajapaksa'ya da Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini verdi.

Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın avukatı Ali Sabri de kabinede Adalet Bakanı olarak kendisine yer buldu.

Ülke yönetiminde Rajapaksa ailesinden 4 isim yer alırken, parlamentoda Chamal’ın oğlu Sashindra ve yeğeni Nipuna Ranawaka da bulunuyor.

Sri Lanka'da 5 Ağustos’ta yapılan ve 7 Ağustos’ta sonuçları açıklanan genel seçimleri, mevcut Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ağabeyi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa liderliğindeki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP) parlamentodaki 225 sandalyeden 145'ini elde ederek kazanmıştı.

Uzmanlar, anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık makamları arasındaki güç dengesinde yaşanabilecek bir durumun kardeş rekabetini tetikleyebileceğini belirtiyor.

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