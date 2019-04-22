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Sri Lanka saldırılarının arkasındaki grup belli oldu

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nda kiliseleri ve otelleri havaya uçuran terör saldırılarının arkasındaki yapı ortaya çıktı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 12:09
Sri Lanka saldırılarının arkasındaki grup belli oldu

290'ı aşkın insanın hayatını kaybettiği patlamaları, yerel bir militan grubunun yaptığı duyuruldu. Açıklamayı, uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla geçti.

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'nda kiliseleri ve otelleri havaya uçuran saldırılar aydınlanıyor.

290'ı aşkın insanın yaşamını yitirdiği terör saldırılarının arkasında yerel bir militan grubun olduğu açıklandı.

Uluslararası haber ajanslarının 'son dakika' koduyla duyurduğu açıklamaya göre, militan grup uluslararası bir ağdan yardım aldı. Kabine sözcüsü Rajitha Senaratne, "Uluslararası bir bağlantı bulunmadan saldırılar başarılı olmayabilirdi" dedi.

Pazar günü üç kilise ve üç otele giren intihar saldırganları üstlerindeki patlayıcıları infilak ettirmiş, saldırılarda yüzlerce insan da yaralanmıştı. Sri Lankalı yetkililer, katliamda yedi intihar saldırganının yer aldığını belirtiyor.

 

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:09
  1. Sri Lanka
  2. Sri Lanka saldırıları
  3. terör saldırıları

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