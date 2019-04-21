Sri Lanka haritada nerede, Sri Lanka'nın başkenti neresi? | İşte Sri Lanka hakkında merak edilenler

Sri Lanka'dan gelen patlama haberleri tüm dünya gibi Türkiye'deki vatandaşların da ana gündem konusu oldu. Güney Asya ülkelerinden olan Sri Lanka'da ard arda 8 patlama vuku buldu. Peki, Sri Lanka haritada nerede? Sri Lanka'nın başkenti neresi? Sri Lanka'nın nüfusu ne kadar? İşte Sri Lanka hakkında merak edilenler...

Sri Lanka nerede?

Sri Lanka, resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.



Hükümet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmektedeydi. Tamil Kaplanları, adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurmak için mücadelesi 2009 yılında hükümet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Coğrafî özellikleri

Toplam 1,340 kilometrelik sahil şeridine sahiptir. Aralık ve Mart ayları arasında tropikal ve kuzeydoğu muson yağmurlarının etkisi altında kalan iklimi, Haziran ve Ekim ayları arasında da güneybatı muson yağmurlarının etkisi altında kalmaktadır. 2,524 metre yüksekliğinde olan Pidurutalagaladağı ülkenin en yüksek zirvesidir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.

Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.

Başkenti neresi?

Kolombo, Sri Lanka'nın en büyük şehri ve başkentidir. Sri Lanka'nın medya faaliyetlerinin neredeyse tamamı Kolombo'da gerçekleştirilir.

Negombo en önemli ticaret merkezi

İngilizceden çevrilmiştir-Negombo, Batı kıyısında, Batı kıyısında ve Negombo Lagünü'nün ağzında, Sri Lanka'da bulunan büyük bir şehirdir. Negombo, ülkedeki en önemli ticaret merkezlerinden biri ve Negombo Bölümü'nün idari merkezinden biridir. Negombo, bölüm sekretaryası bölümünde 142.136 nüfusa sahiptir.

Batticaloa nerede?

Batticaloa, Sri Lanka'nın güney ili bölgesinde yer alan bir şehirdir. Şehrin toplam nüfusu 92,332'dir