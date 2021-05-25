  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin ve ABD arasında kritik temas
EGM açıkladı! İki günde 25 bin 125 sürücü...
Adana Demirspor'da Balotelli sürprizi
Putin ve Biden için tarih verildi
Dünya Sri Lanka açıklarındaki dev gemi 5 gündür yanıyor!
Dünya

Sri Lanka açıklarındaki dev gemi 5 gündür yanıyor!

Sri Lanka açıklarında; 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan dev gemi 5 gündür yanıyor. Yangında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:21:00 - 2021-05-25 17:31:29

Sri Lanka açıklarındaki bir konteyner gemisinde Cuma günü başlayan yangında 2 kişi yaralanırken, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle mürettebat tahliye edildi.

Gemi 5 gündür yanıyor

Sri Lanka’da 25 ton nitrik asit, farklı kimyasal madde ve kozmetik ürünler taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi MV X-Press Pearl, Cuma günü konteynerlerinin birinde yangın çıkması üzere demir attığı başkent Colombo açıklarında alev alev yanıyor. Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika De Silva bugün yaptığı açıklamada, alevlerin şiddetli rüzgarın etkisi sonucu büyümesiyle kurtarma ekiplerinin gemi mürettebatını tahliye ettiğini aktardı.

Yangında 2 kişi yaralandı

Yangında 2 kişinin yaralandığını belirten Silva, sabah saatlerinde gemide patlama meydana geldiğini, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin söndürme çalışmalarına katılarak kuru kimyasal toz kullandığını aktardı. Sri Lanka Denizcilik Bakanı Rohitha Abeygunawardena da, Hollanda’dan özel donanımlı bir uçağın Sri Lanka’ya gelmesinin beklendiğini kaydetti.

15 Mayıs’ta Hindistan’daki Hazira limanından ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur’a gidiyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var
Dünya

Bu kez o piyasaya çıktı: Elimde çok ses getirecek görüntüler var

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) elindeki UFO görüntüleri tartışması devam ederken bu kez ünlü yönetmen Jeremy Corbell'den gündemi altüst..
Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın
Gündem

Türkiye genelinde dev operasyon! Şafak vakti baskın

İstanbul ve Ankara merkezli Türkiye genelinde birçok ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. ..
Terör devleti İsrail’in medya kubbesi de çöktü!
Dünya

Terör devleti İsrail’in medya kubbesi de çöktü!

Terör devleti İsrail’in Gazze’den atılan füzelere karşı çaresiz kalan demir kubbesi gibi propaganda ve algı savaşını yürüttüğü sosyal medya ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay