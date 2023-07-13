Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Sırp alçaklığı! Bir yanda yas diğer yanda dans

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Bir yanda yas, diğer yanda eğlence! Srebrenitsa’da soykırımın 28. yıldönümü anma törenlerinde ağıtlar yakan Boşnakların gözyaşları kurumadan, akşam aynı şehirde Sırplar katliamcı Çetnik çete şarkıları eşliğinde dans edip eğlendi. Soykırımın yaşandığı şehirde, soykırımın yıldönümünde, soykırımı besleyen Çetnik ideolojinin şarkıları bangır bangır çalarken, herkes rolünü oynamaya devam etti. Tıpkı savaşta Boşnakları cellatlarına teslim eden BM gibi, 3.5 yıl süren savaşı seyreden ABD ve AB gibi. Srebrenitsa’da çalan “Veseli se srpski rode” adlı şarkının sözlerinde, Prizren’den Roma’ya “Büyük Sırbistan” hayalleri dillendirilirken, “kutsal inançlarını” da Türklerden korudukları ibareleri yer alıyor. Bosnalı Müslümanlar ise, sosyal medyadan, “Bu konsere katılan bu ateistler ve kafirler Allah’ın en korkunç cezayla karşılık vermesini diliyorum Allah’ın gazabını tenlerinde hissetsinler”, “Eşi benzeri görülmemiş terbiyesizlik” şeklindeki ifadelerle katilleri lanetlediler.

İnsanlıktan nasibini almamış kişileri kınıyoruz

Konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Prof. Dr. Sedat Ziyade, “Maalesef Sırp çeteleri olan Çetniklerin, Osmanlı oradan çekildikten sonra masum Müslüman halk üzerinde şiddet ve katliam politikası hep devam etti. Bunu da açık şekilde deklare ediyorlar. Birçok şarkı türkü şeklinde yansıtmaktan da hiç çekinmiyorlar. Bu oradaki Müslüman halkın da alışık olduğu acı bir durum. Bu, Müslüman halkın kendi kimliğine sahip çıkması için de bir etken oluşturuyor. Maalesef insanlıktan nasibini almamış kişiler. Şiddetle kınıyoruz. Ne yazık ki yaşananlardan ders almaya hiç niyetleri yok. Müslümanlar bir dönem onların yaptıklarını affetmeye, unutmaya çalıştı. Fakat onların içindeki insanlık dışı faşist tutum bir türlü dinmiyor. Kendi içlerinde de eleştiriler artmış durumda aslında. Srebrenitsa soykırımında yer alan birçok komutan ve kişinin kendi öz evlatlarından, öz torunlarından karşılığını görüyorlar, yaşıyorlar.

Soykırıma rağmen insanlık değerlerine yaklaşmıyorlar

Yakın bir zamanda Belgrat’ta bir okulu ateşe veren bir çocuk vardı. Biz onu da kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Ama o çocuğun babası ve dedesi Srebrenitsa soykırımına katılan biriydi. Şimdi torunu, kendi Sırp vatandaşlarını okulda katletti. Bu gibi durumlar da yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sedat Ziyade, “Savaşın hiçbir zaman kazananı olmaz. Sırpların bu aşırı milliyetçi ve saldırgan tutumları yüzünden bütün bölgeler ayrılıp kendi ülkelerini kurdular. Giderek yalnızlığa itiliyorlar. Şu anda başlarının önüne eğik olması lazım. Ama bunu bile kabul etmiyorlar. Maalesef psikolojide de en ağır hastalar kendi hastalığını kabul etmeyen hastalardır. Bunlar da soykırım yapmış olmalarına rağmen kabul etmeyerek evrensel insanlık değerlerine yaklaşmayı reddediyorlar. Bizler tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor ve tüm soykırımcı katilleri de şiddetle telin ediyoruz” diye konuştu.

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Yeni katliamları teşvikleri bizi şaşırtıyor

Öte yandan, Boşnak Müslümanları hedef alan şarkıların çalındığı konseri polise bildiren Srebrenitsalı imam Damir Pestalic, “Biz mevcut durumun daha kötü olamayacağını düşünürken, Sırp Ortodoks Kilisesi, yeni katliamları teşvik eden şarkıların çalındığı bir konser organize ediyor. Korkmuyoruz ama Boşnaklara yönelik nefretleri bizi şaşırtıyor” dedi.

Bosna Hersek’in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkan Yardımcısı Camil Durakovic de “empati ve saygı yoksunu” Sırp komşuların kilise bahçesinde konser düzenlemesine tepki göstererek, “İnsanlar ne zaman canavar olmayı bırakıp insanların acısına saygı duymayı öğrenecek?” dedi.