Srebrenitsa kasabı nehre uçtu: Savaş suçlusu Ostoja Stanisic trafik kazasında öldü!

Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gördüğü en büyük insanlık dramı olan Srebrenitsa Soykırımı'nın faillerinden biri daha tarih sahnesinden silindi. Bosna Hersek’in Kladanj şehri yakınlarında dün meydana gelen kazada, bir aracın kontrolden çıkarak nehre uçtuğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, nehirde can veren sürücünün eski Zvornik Tugayı 6. Tabur Komutanı Ostoja Stanisic olduğu kesinleşti.

SOYKIRIMIN "BİLİNÇLİ" YARDIMCISIYDI

Bosna Hersek Mahkemesi, Stanisic’i görev yaptığı tabur üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "güvenli bölge" ilan edilen Srebrenitsa’dan sivillerin zorla çıkarılması ve katledilmesi planına dahil olmaktan suçlu bulmuştu. Mahkeme kayıtlarına göre Stanisic; kasaplar Radovan Karadzic ve Ratko Mladic ile iş birliği yaparak, Sırp ordusu ve polis güçlerine soykırım sürecinde bilinçli şekilde yardım etti.

Stanisic’in denetimindeki tabur, Srebrenitsa’dan getirilen binlerce Müslüman esiri teslim almış, bu esirlerin Zvornik’teki bir okulda işkence görmesine ve temel ihtiyaçlardan yoksun bırakılmasına göz yummuştu. Sadece o okulda en az 20 kişinin katledildiği ve Stanisic’in bu sürecin güvenliğini sağladığı ispatlanmıştı.

CEZASI DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Adalet önünde hesap veren Stanisic, ilk davada 11 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak 2018 yılında yeniden görülen davada, "soykırıma yardım" suçundan aldığı ceza skandal bir kararla 5 yıla indirilmişti. 11 Temmuz 1995'te başlayan ve en az 8 bin 372 Boşnak erkeğin sistematik olarak katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın bu önemli ismi, mahkemenin indirimli cezasına rağmen hayatının sonuna trajik bir kazayla ulaştı.