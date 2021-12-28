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Medya Squid Game'den 3. sezon duyurusu
Medya

Squid Game'den 3. sezon duyurusu

Güney Kore'nin dünyayı saran Squid Game dizisinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, 3. sezon için açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 17:25:00 -
Squid Game'den 3. sezon duyurusu

Dünya çapında üne kavuşan Squid Game dizisinin yönetmeni ve senaristi Hwang Dong-hyuk, ilk kez olası bir 3. sezondan bahsetti.

Variety'ye demeç veren Hwang, 2. sezonu çekilmeyen dizi için Netflix'le 3. sezon görüşmelerine başlandığını söyleyerek, "Bunu düşünmek bile oldukça yorucu" dedi.

Hwang, “2. ve 3. sezon için Netflix'le görüşmelerimiz var. Yakında bir sonuca varacağız" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli yönetmen, “Herkesin gelecek sezonun çıkmasını beklediğinin farkındayız. Bu yüzden hepimiz gelecek sezonun oluşturulması hakkında olumlu düşünmeye çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Hwang, daha önce ikinci sezondan bahsetmiş ve dizinin içeriğine dair biraz daha ayrıntı vermişti.

Hwang Dong-hyuk

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