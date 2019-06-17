0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:35
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 302 lira 57 kuruş, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,29 artarak 107 milyon 673 bin 167 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 302 lira 57 kuruş, en düşük saat 05.00'te 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 245 lira 76 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 252 lira 39 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 306 lira 76 kuruş, en düşük 24 lira 99 kuruştan işlem gördü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:35
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada elektrik fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak
    1. Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme..
    2. 65 yaşındaki dilencinin üzerinden..
    3. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    4. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    5. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    6. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    7. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    8. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    9. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    10. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    11. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    12. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    13. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    14. Çocuklar yaz döneminde..
    15. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    16. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    17. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    18. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    19. Caretta carettalar için havai fişek..
    20. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!