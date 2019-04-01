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Spot piyasada elektrik fiyatları

01 Nisan 2019 Pazartesi 14:15
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 308 lira 14 kuruş, en düşük 199 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,03 artarak 109 milyon 603 bin 60 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 308 lira 14 kuruş, en düşük saat 04.00'te 199 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 273 lira 10 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 309 lira 9 kuruş, en düşük 79 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 14:15
  1. Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  2. Spot piyasada elektrik fiyatları

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