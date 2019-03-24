Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 21 kuruş, en düşük 64 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 161,42 artarak 111 milyon 242 bin 256 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 315 lira 21 kuruş, en düşük saat 03.00'te 64 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 255 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 265 lira 85 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 303 lira 57 kuruş, en düşük sıfır liradan işlem gördü.





