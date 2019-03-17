Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 315 lira 70 kuruş, en düşük 126 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 61,99 artarak 108 milyon 98 bin 964 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 315 lira 70 kuruş, en düşük saat 04.00'te 126 lira 49 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 260 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 267 lira 43 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 60 kuruş, en düşük 20 liradan işlem gördü.





