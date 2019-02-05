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Spot piyasada elektrik fiyatları

05 Şubat 2019 Salı 14:20
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 326 lira 87 kuruş, en düşük 122 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,61 artarak 114 milyon 16 bin 133 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 326 lira 87 kuruş, en düşük saat 03.00'te 122 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 234 lira 39 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 259 lira 55 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 323 lira 31 kuruş, en düşük 200 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:20
  1. Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ)
  2. Spot Piyasada Elektrik Fiyatı

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