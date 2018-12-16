THY- Euroleague
0553 313 94 23

Spot piyasada elektrik fiyatları

16 Aralık 2018 Pazar 14:19
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 292,04 lira, en düşük 5,62 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33 artarak 117 milyon 562 bin 167 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 300,76 lira, en düşük saat 04.00'te 5,62 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 251,51 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 263,25 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 292,04 lira, en düşük 1,03 liradan işlem gördü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:19
  1. elektrik
  2. EPİAŞ
  3. Spot piyasada elektrik fiyatları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 2. Lig
    1. Futbol: TFF 2. Lig
    2. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    3. Haluk Dursun: Gençlerimize 'Müze Kart'..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    5. Prematüre bebek nedir?
    6. 5 kilo 700 gramlık dev mantar,..
    7. Artvin'de heyelan! Yol ulaşıma kapandı
    8. Esenler'de toplu açılış töreni
    9. Esenler'de toplu açılış töreni
    10. Koni çiçeğine çok şey borçluyuz
    11. Suriyeli muhalif Milli Ordudan..
    12. "BM Yerel Siyaset Atölyeleri"ne..
    13. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    14. Malatya fırtınası Süper Lig'i alt üst..
    15. Sizce en düşük emekli maaşı ne kadar..
    16. Arap Birliği'nden İsrail yandaşı..
    17. Salon Okçuluk Federasyon Kupası
    18. Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu!
    19. Honda ile Garanti Bankası iş birliği..
    20. Erdoğan-Trump görüşmesi sonrası ABD..
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Korku sardı! İki ülkeden talimat: Türkiye'nin yanında yer almayın
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    CHP'nin Ankara ve İstanbul adayları ile ilgili bomba iddia!
    MHP'nin adayı geri çekildi
    MHP'nin adayı geri çekildi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı