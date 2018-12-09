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Spot piyasada elektrik fiyatları

09 Aralık 2018 Pazar 14:17
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 293,34 lira, en düşük 62,28 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 22,26 artarak 106 milyon 55 bin 517 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 293,34 lira, en düşük saat 04.00'te 62,28 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 248,81 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 258,13 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 288,63 lira, en düşük 122,71 liradan işlem gördü.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 14:17
  1. elektrik fiyatları
  2. Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
  3. EPİAŞ
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