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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2021-01-03 14:56:12 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 327 lira 10 kuruş, en düşük 236 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,11 artarak 173 milyon 131 bin 171 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 327 lira 10 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 236 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 295 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 298 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 333 lira 10 kuruş, en düşük 236 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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