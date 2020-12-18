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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:30:57 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 32 kuruş, en düşük 236 lira olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,5 azalarak 150 milyon 411 bin 402 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 325 lira 32 kuruş, en düşük saat 06.00'da 236 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 20 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 288 lira 70 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 328 lira 14 kuruş, en düşük 239 lira 99 kuruştan işlem gördü.


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