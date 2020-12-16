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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:19:43 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 337 lira, en düşük 227 lira 67 kuruş olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,64 artarak 169 milyon 584 bin 243 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 337 lira, en düşük saat 03.00'te 227 lira 67 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 303 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 306 lira 26 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 327 lira 32 kuruş, en düşük 229 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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