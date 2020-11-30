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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:24:33 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 332 lira 87 kuruş, en düşük 234 lira 99 kuruş olarak belirlendi.  

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,75 azalarak 159 milyon 625 bin 211 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 332 lira 87 kuruş, en düşük saat 03.00, 04.00 ve 07.00'de 234 lira 99 kuruş olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 294 lira 14 kuruş oldu.  

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek en yüksek 338 lira 63 kuruş, en düşük 225 lira 1 kuruştan işlem gördü.

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