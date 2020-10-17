Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 317 lira, en düşük 224 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,5 azalarak 131 milyon 509 bin 591 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 317 lira, en düşük 08.00'de 224 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 284 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 318 lira 65 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruştan işlem gördü.