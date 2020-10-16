  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:21:54 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 318 lira 65 kuruş, en düşük 224 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 azalarak 150 milyon 314 bin 38 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 318 lira 65 kuruş, en düşük 07.00'de 224 lira 78 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 290 lira 3 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 291 lira 68 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 434 lira 57 kuruş, en düşük 267 lira 8 kuruştan işlem gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...
Gündem

Türkiye için dikkat çeken açıklama: Asıl şimdi...

Batı-Çin ilişkilerinin sertleşmesi sebebi ile Brüksel'in Ankara'ya yönelik olumlu yaklaşımının artacağını belirten Dr. Eray Güçlüer, “AB tam..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay