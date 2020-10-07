Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 549 lira 2 kuruş, en düşük 291 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,42 azalarak 209 milyon 146 bin 532 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 15.00'te 549 lira 2 kuruş, en düşük saat 03.00'te 291 lira 12 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 362 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 367 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 563 lira, en düşük 297 lira 66 kuruştan işlem gördü.