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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:31:51 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 334 lira 99 kuruş, en düşük 290 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 24,1 azalarak 169 milyon 640 bin 701 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 334 lira 99 kuruş, en düşük saat 03.00 ve 04.00'te 290 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 308 lira 96 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 310 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 982 lira, en düşük 289 lira 99 kuruştan işlem gördü.


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