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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-09-01 14:29:07 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 435 lira, en düşük 294 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,25 artarak 217 milyon 903 bin 46 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 435 lira, en düşük saat 05.00'te 294 lira 63 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 338 lira 4 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 342 lira 15 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 400 lira, en düşük 290 liradan işlem gördü.


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