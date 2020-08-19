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Ekonomi Spot piyasada elektrik fiyatları
Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:28:16 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 25 kuruş, en düşük 290 lira olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,27 artışla 182 milyon 849 bin 682 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 316 lira 25 kuruş, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 290 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 306 lira 10 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 307 lira 11 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 338 lira, en düşük 289 lira 99 kuruştan işlem gördü.

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