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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-08-14 14:22:06 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 310 lira, en düşük 200 lira olarak belirlendi. 

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 8,89 azalışla 157 milyon 409 bin 459 lira oldu. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 310 lira, en düşük saat 06.00'da 200 lira olarak tespit edildi. 

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 290 lira 68 kuruş oldu. 

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 313 lira 4 kuruş, en düşük 224 lira 34 kuruştan işlem gördü.

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