Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 311 lira 91 kuruş, en düşük 197 lira 27 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,6 azalışla 136 milyon 736 bin 59 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 311 lira 91 kuruş, en düşük saat 09.00'da 197 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 271 lira 46 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 272 lira 51 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 321 lira 35 kuruş, en düşük 233 lira 58 kuruştan işlem gördü.