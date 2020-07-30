Spot piyasada elektrik fiyatları

İSTANBUL (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 325 lira 98 kuruş, en düşük 196 lira 9 kuruş olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 azalışla 142 milyon 292 bin 626 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 325 lira 98 kuruş, en düşük saat 10.00'da 196 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 279 lira 57 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 280 lira 81 kuruş oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 311 lira 99 kuruş, en düşük 210 lira 82 kuruştan işlem gördü.



