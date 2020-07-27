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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-27 14:24:26 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 324 lira 56 kuruş, en düşük 232 lira 93 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,4 azalışla 180 milyon 197 bin 19 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 324 lira 56 kuruş, en düşük saat 06.00'da 232 lira 93 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 310 lira 16 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 311 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 350 lira, en düşük 228 lira 69 kuruştan işlem gördü.

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