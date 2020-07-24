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Ekonomi

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yeniakit Publisher
2020-07-24 14:22:35 -
Spot piyasada elektrik fiyatları

ANKARA (AA) - Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 312 lira 72 kuruş, en düşük 193 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 10,6 azalışla 163 milyon 250 bin 382 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 312 lira 72 kuruş, en düşük saat 06.00'da 193 lira 26 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 291 lira 81 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 292 lira 982 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 349 lira 99 kuruş, en düşük 244 lira 57 kuruştan işlem gördü.

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